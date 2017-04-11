蔻比凱蕾台北演唱會取消 無緣會台灣粉絲
歌手蔻比凱蕾原訂15日在台大體育館舉行「2017 蔻比凱蕾台北演唱會」，但因亞洲巡迴演出檔期異動，取消新加坡、台北、香港站演出，這也是蔻比凱蕾台灣演出第三次取消。
創世紀全球娛樂今天表示，原訂4月15日在台大體育館舉行「2017 蔻比凱蕾台北演唱會」，因藝人亞洲巡迴演出檔期異動，取消新加坡、台北、香港站演出，相關消息將於藝人官網正式公告，提醒已購票民眾勿前往會場。
創世紀全球娛樂表示，因故取消「2017 蔻比凱蕾台北演唱會」深表遺憾與抱歉，需辦理退票觀眾可於15日晚上6時至8時到台大體育館大門口辦理退票（現場受理，但不直接退款），或於5月2日前洽玫瑰大眾娛樂售票系統辦理退票退款事宜。
這是蔻比凱蕾第三次台灣演出取消，去年5月她原訂參加「女孩力量」演唱會，因活動取消未能來台，延至7月改成在南港展覽館個唱，結果因尼伯特颱風而取消。1060411
(中央社)
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