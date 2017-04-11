傳白海豚被漁網纏死 保育團體關切

我要評比

網友今天在爆料公社上PO出3張白海豚遭到漁網纏繞並不幸死亡的照片，台灣媽祖魚保育聯盟理事長陳秉亨表示，相關照片看起來不太像中華白海豚，但仍有待專家釐清調查。

陳秉亨表示，目前台灣的白海豚約只剩60-70隻，網路流傳的照片，不管是不是白海豚，這件事都突顯出政府應儘速訂定保育政策，創造漁民跟海豚的雙贏。

陳秉亨解釋，因為海洋資源耗竭，導致漁民使用流刺網想捕捉更多的魚，這是個惡性循環，加上政府想要發展再生能源，未來如果設置離岸風機，恐怕會加速讓白海豚在台絕跡。

「這是危機也是轉機」陳秉亨說，希望能創造漁民跟白海豚、海洋生物的雙贏局面，政府要積極面對，不要都著眼在能源，可以把一部份的經費，用於生態補償等。1060411

(中央社)