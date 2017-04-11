台北分署大拍賣 金門高粱秒殺
行政執行署台北分署今日舉行拍賣會，多次流標的中興航空直升機底價雖降至2500萬元，仍無人流標；最受競標民眾歡迎的拍賣品則是「金龍牡丹-金門高粱酒」，每箱均以約市價半價的萬元售出，10箱高粱迅速銷售一空。
台北分署表示，查扣的金門高粱均為京華城專櫃商品，因義務人積欠營業稅而查扣，且均為委託金門酒廠製作的真酒。
台北分署今日另跨海拍賣兩艘越界捕魚遭查扣的大陸舢舨「閩漁石和美001號」、「何厝10號」，最後由金門民眾分別以4萬元、10萬元標走。
曾盛極一時的太子汽車近年經營不善，積欠大筆應提撥的勞保退休金近億元。行政執行署查扣其「太子」、「金星」、「小金剛」等18個商標與標章，今日由單一民眾以每個商標7000至1萬元不等價格全數買走。
另方面，德安開發董事長黃春發積欠綜合所得稅，名下1650萬股德安開發股票遭查扣，今以150萬元賣出。
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(中時)
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