又爆新戀情？童仲彥現身議場這樣回應……
台北市議員童仲彥爆出家暴風波，繼邱惠美之後，又被拍到與大眼妹到峇里島出遊，童雖否認，但今天周刊報導指出，該名女子叫邱薏，不僅在個人臉書PO出與童出遊照，還自稱不是小三，而是小四，揚言要「玉石俱焚」。童仲彥原說明天才進議會，下午卻突然現身議場，遭大批媒體圍堵，對於新戀情不願多談，僅說「謝謝關心」。
周刊報導指出，大眼妹邱薏9日PO出20多張與童到峇里島遊玩的照片，雙方互動親密，還有親吻照，但文中卻以「賤人的畢業旅行」為標題，感嘆這段感情讓她覺得晴天霹靂，自己不是小三，而是小四，甚至揚言要玉石俱焚。不過，之後邱薏又將貼文刪除，稱自己不理智發布照片，對童和支持者造成傷害，深表歉意。
對於邱薏的發言，童仲彥原打算神隱，缺席今下午台北市議會的市長施政報告，不過就在市長柯文哲報告到一半，童突然現身會場，還戴全新的黑框眼鏡，中場休息時間大批媒體包圍童，他不願多談，僅不斷表示「謝謝關心」。
媒體追問，是否又有新戀情，他只說「這沒有什麼」，隨即快步進入電梯；媒體又問，童現在是否「卡在邱主任和小紅豆之間」，他回稱，「卡住的是電梯。」
(中時)
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