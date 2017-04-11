搶攻春夏商機 中部飯店各推好康

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福華飯店推出原價2618的北京烤鴨一鴨三食券，優惠價只要2100元。(翻攝照片)

台中林酒店推出LV百匯＆奇鮮日本料理平日聯合餐券買6張再送1張、下午茶券買6送1優惠。(翻攝照片)

搶攻春季與即將到來的暑假商機，台中市各飯店業者出招，配合14日將登場的國際旅展，包括福華飯店、林酒店、永豐棧酒店、金典酒店及日光溫泉、涵碧樓都紛紛推出餐券、住宿券好康優惠，價格最低下殺2.5折。

台中福華飯店指出，這次優惠特別推出每張3199元的住宿券，另有適用Be ONE休閒館、美樂琪、江南春或海華樓的台中福華聯合票券，每套2張只要1380元。

林酒店推出買一送二豪華雙人住宿套券，每房每晚只要4399元、下殺3.3折，另有買一送二三合一住宿套券、價格只有原價的2.5折。餐券部分則有買6送1優惠。

永豐棧推出超殺餐券組合，穎火鍋餐廳部分只要999、現打7.6折，阿利海鮮更推出龍蝦組合餐平日券，可一次享受台灣野生龍蝦與人氣螃蟹海鮮鍋，特惠價2299元。

金典酒店為吸引人氣，特別祭出限量的「買十送十」特賣活動，餐券平均單價下殺至每張約666元，住宿方面則推出下殺3.4折起的超值方案。日光溫泉鎖定小資族，推出花見西餐廳自助式下午茶吃到飽買4送1只要1996元，平均每人只要399元。

而位於日月潭的涵碧樓也推出住房、午茶及午餐專案，下午茶每張下殺680元、東方餐廳午餐券買10送1。

(中時)