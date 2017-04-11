青農首次投資受挫 企業家學長助往前

明道大學畢業的企業家校友陳憲弘（左四）認購青農學弟鐘宇辰（左三）的8000顆高麗菜。鐘武達攝

鐘宇辰第1次種高麗菜就遇上滯銷的挫折。鐘武達攝。

鐘宇辰去年大學畢業返鄉務農，第1次創業投資種植高麗菜就遇上菜價崩盤，明道大學畢業的企業家學長陳憲弘為了支持他堅持理想，挺身認購8000顆作公益，鐘宇辰倖免血本無歸，也決定繼續往前走。

來自芳苑鄉海邊農家，鐘宇辰大學念的是景觀設計，去年畢業就選擇回家幫忙務農，當時蔬菜行情都不錯，所以年底即放手一搏，並自己決定跟著種1甲地的高麗菜，沒料到，最近正要採收，菜價卻像坐溜滑梯，付出幾乎全數泡湯，務農的熱情也差點被澆熄。

明道大學財金系畢業的陳憲弘，目前是1家科技公司董事長，透過校友會的資訊得知學弟想要開創新局卻遇上困難，二話不說，立即連絡母校表示要幫助鐘宇辰化解人生第1次危機，透過穿針引線，陳憲弘一口氣就認購了8000顆高麗菜。

陳憲弘說，擔心鐘宇辰這樣有理想的年輕人會因開始創業就遇挫折而灰心，甚至放棄務農的念頭，義不容辭伸出援手，只為了幫年輕人打氣。

陳憲弘認購的高麗菜，分送到成功嶺、彰化縣警察局、台中市調查處以及明道大學等多所學校。明道大學也有200箱的回饋，校長郭秋勳說，其中10箱用來免費幫學生加菜，另外有100箱則轉送給弱勢學生帶回家，繼續把愛傳遞。

(中時)