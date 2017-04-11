美女檢察官王珮儒出馬 詐欺女愛車60萬拍出

台北地檢署今拍賣詐欺被告蒲念慈的愛車，由檢察官王珮儒擔任拍賣官。(蕭博文攝)

台北地檢署今日與行政執行署舉辦聯合拍賣會，並由檢察官王珮儒親自擔任拍賣官。其中以網路團購詐騙超過2億元的蒲念慈愛車最收注目，該輛Camery轎車起拍價75萬元，最後降價至60萬元順利賣出，但蒲女個人收藏的CHANEL、Gucci、LV系列名牌包乏人問津，全數流標。

北檢表示，今日拍賣的蒲念慈轎車與名牌包，均為蒲女以詐欺所得購置，因此依法查扣，且顧及動產有喪失、毀壞或減損之虞，因此依法拍賣變價。

女子蒲念慈在臉書開設「309社團」、「熊媽咪買翻天社團」社團，靠著揪團團購食品、兒童用品累積信用，去年進而推出以6成市價團購BMW等名車活動，收了大筆訂金音訊全無，總計詐財2億4000萬元，已於上月底遭起訴。檢警偵辦期間，蒲女大批現金去向不明，因此查扣車輛與名牌包。

北檢今日拍賣的蒲女Camery轎車2015年10月出廠，車況相當良好，另拍賣蒲女個人收藏的CHANEL、Gucci、LV系列共5個名牌包、2個鑰匙圈。其中價值較高的CHANEL BOY系列黑色菱紋包，起拍價為16萬元。

Camery轎車起拍價75萬元，歷經2次減價至60萬元，為後順利拍出；至於蒲女收藏的名牌包全都流標，參與競標者私下議論紛紛，表示起拍價太高，根本買不下手。

(中時)