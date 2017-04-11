敦和宮慶趙天君五路財神爺聖誕 舉辦遶境起駕大典
擁有全世界最大尊銅鑄財神爺的草屯鎮敦和宮，慶祝趙天君五路財神爺357周年聖誕，今（11）日舉行盛大祝壽慶典及繞境祈福活動，南投縣長林明溱受邀出席開香並扶轎出巡，林縣長祈求風調雨順，國泰民安，縣政順利，縣庫充盈。
縣長林明溱表示，敦和宮主祀趙天君五路財神爺，神威顯赫，有求必應，信眾遍佈全國各地，對於草屯鎮民更是庇佑有加，不論經營事業、經商、求財或是農民收成，都相當靈驗，是地方重要的信仰中心。
敦和宮主委林宜裕表示，每年農曆3月15日是趙天君五路財神爺聖誕千秋日，該廟都會舉辦祝壽慶典和繞境祈福活動，為草屯鎮民祈福消災，讓鎮民都能闔家平安，順利賺大錢，今年除擴大舉行慶典及繞境外，也響應環保，採用環保鞭炮及環保車，希望能達到無垃圾無污染的目標。
今年祝壽慶典及繞境祈福活動，除縣長林明溱，議員簡景賢、簡賜勝、簡峻庭、李洲忠、黃文君、草屯鎮長洪國浩、草屯鎮代主席李明鴻都到場參與，由敦和宮主委林宜裕陪同，首先向趙天君五路財神爺上香祝壽，隨後請神上轎，並由林縣長、洪鎮長及顧問團長廉蕙琦分別點燃起馬炮後，由林縣長親自扶轎出巡，各宮廟陣頭藝閣也隨行繞境，場面盛大熱鬧。
(中時)
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