真愛台灣 即刻形動》堅持不放棄 北門高中 I can do it！
乘載夢想的白雲徜徉在蔚藍天空，雲影舒流的微風吹拂過青春年華，「藍白色」，是北門高中田徑隊的象徵，代表著夢想與青春。
在月健龍教練帶領下，今年代表北門高中參加此次活動的6位選手個個都從競爭激烈的田徑頂尖選手脫穎而出，無論台南市或全國運動會等大小賽事皆成績斐然，體能與耐力當然不在話下。其中身為北門高中唯一女性參賽選手的黃羿瑄，平時看起來沉靜嚴肅，文靜妹妹頭的可愛模樣與訓練時的堅毅表情形成極大的對比。田徑成績非常優秀，是今年北頭洋21公里長跑女子組分組第一名，她坦言，這一次參加真愛台灣即刻形動環台路跑活動，是對自己最大的跳戰。「同伴們都是男生，只有我一個女生，我也曾經害怕，但是如果我都能完賽，相信大家沒有什麼做不到的事！我們一定會成功！」堅定的語氣也讓其他選手們紛紛投以熱烈掌聲，團隊的好感情溢於言表。
由隊長姬鴻勝率領的6位選手靦腆的表示「每天奔馳在田徑場上，繞著一圈又一圈，是我們夢想的下載包。」校長朱水永也期勉選手們能透過參加此次活動挑戰自我、發揮潛能、揮灑青春、為校增光，汗水與淚水都是訓練過程中必經的過程，能將意志力與耐力發揮至極限將是此次參與的終極目標
此次活動，北門高中將由台南安平開台天后宮接力，直達彌陀彌壽宮，選手們不僅要用雙腳跑出榮耀，更要用雙腳認識我們的故鄉而看見美麗新臺灣。
離開了田徑場，面對瞬息萬變的路跑道路上，多了未知的考驗與挑戰，選手們將會發揮北中的精神與毅力，運用雁行理論攜手扶持、團隊合作、成就彼此。獨一無二的舞台，這場賽事的一棒北門高中將用實力證明自我!
(中時電子報)
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