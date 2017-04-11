機器學習平台上線 學者李育杰：人類不會變AI奴隸

為了加速人工智慧(AI)的發展，科技部國家實驗研究院與趨勢科技攜手打造「T-brain」機器學習智慧運算分析平台，今天宣布正式上線。趨勢科技將提供過去20年來累積的病毒資料、垃圾郵件資料等，放在平台上供學界進行演算開發，盼能強化AI的發展。

趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦表示，自從AlphaGo打敗人類棋士，演算法改進，以及巨量資料的成形，現在此類相關應用突出，包括語音辨識影像辨識、語音助理無人駕駛都進步迅速，科技巨擘也都投入龐大資源投入人工智慧研究，趨勢科技和國研院協力建置平台，免費開放讓學界使用，趨勢也把過去20年來研究的病毒惡意程式、垃圾郵件的資料集放上平台，盼能藉此創造更多商機和新創機會。

「趨勢科技人工智慧加速計畫」主持人周存貹表示，學界人員除了運用平台上的所有資源，也可以上傳研究資料或自行設計的腳本，並於平台上開發運算，讓更多的資料集與程式模型獲得演算驗證。趨勢科技近年已利用機器學習技術成功在資安防禦領域實現商業化應用。

不少科幻電影、小說都曾以AI發展的過於強大，最後對人類發動攻擊做為故事背景，人類致力於開發AI，是否會遭受反撲。交通大學應用數學系教授李育杰指出，現在看到能力強大的AI多只能從事單一功能，什麼都能做的AI目前能力還很微弱，人類不用擔心會成為機器的奴隸。

李育杰表示，科技部長陳良基也說，要投入50億發展AI，「T-brain」上線後，學界是第一波受益者，可培養更多人才，業界就是第二波，政府則是第三波，人工智慧過去60年來起起落落，曾經歷兩次寒冬，但這次他相信春天真的來了。

(中時)