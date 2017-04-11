丈夫和前女友簡訊超鹹濕 元配抓包提告
31歲吳姓男子和妻子結婚不到1年，就被妻子發現和廖姓前女友藕斷絲連，不但互傳超鹹濕簡訊，還交換裸照，氣的報警提告，廖女辯稱不知他已婚，但她傳的簡訊：「我解開你封鎖，代表我接受你結婚的事實」搓破謊言，吳男也坦承2度嘿咻獲妻原諒撤告，桃園地院依妨害家庭罪判廖女5個月，得易科罰金。
31歲的吳男2013年12月和黃女登記結婚，隔年1月宴客，但婚後不到1年，就和廖姓前女友頻繁聯繫，吳男不時傳鹹濕簡訊：「你明明很濕，為何還會痛」、廖女嬌嗲回：「你太大了」，還交換裸照，10月更2度南下嘉義，和廖女上旅館床戰。
元配11月察覺丈夫有異，驚見「高潮、肉棒、硬、扭」等露骨字眼和裸照充斥老公手機，才發現枕邊人出軌，拿著手機興師問罪，吳男見紙包不住火，坦承和前女友2度開房間，黃女氣的報警提告。
廖女喊冤，強調17歲就認識吳男，2人分分合合，有看過吳男結婚儀式的照片，但不確定有無登記，且11月時吳男還出示配偶欄空白的身分證，稱自己也是受害者。
但吳男反駁，登記住宿時，他拿出2張身分證，1張已換發有登記配偶、1張是之前報遺失作廢的舊身分證，廖女都有看過，也坦承2度南下嘉義和廖女上旅館，換取妻子原諒撤告。
桃院法官發現，廖女傳訊提及：「你都結婚了，配偶欄不可能是我的名字」、「讓我被你老婆告嗎」等語，認定廖女早知情，依通姦罪犯刑5個月，易科罰金以1千元折算1日。
(中時)
關鍵字：妨害家庭
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