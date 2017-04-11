高職生無照駕車載同學 撞牆起火吃罰單

苗栗縣17歲廖姓高職夜校生，今天駕車載3名同學上課途中，不慎失控撞上民宅磚牆和燈桿，車輛起火燃燒，車上4人倉皇逃生，所幸未受傷，但因無照駕駛，警方將開單告發。

警方指出，今天上午8時許，頭份市大成中學旁土地公廟附近巷道發生火燒車意外，經消防隊趕抵灌救順利熄滅火勢，所幸車內駕駛及乘客均早一步逃出車外，無人受傷。

警方調查，開車的廖姓學生，年僅17歲，目前就讀高職夜間部，昨晚他和黃姓友人吃飯，因友人喝酒請他幫忙開車，才會直接把車開回家，上午原本想順便載同學上課，疑因不熟悉車況，開進狹小巷弄中後，擦撞民宅磚牆和燈桿，引擎室突然竄出白煙隨即起火燃燒，起火原因仍待查明。

遭燒毀的車輛，由舊車主剛賣給新車主，新車主的弟弟又轉借給朋友，再交由廖姓學生駕駛，後續賠償責任恐有待釐清；頭份警分局表示，廖姓學生無酒駕，但無照駕駛，將依法開單告發，可處罰新台幣6000元至1萬2000元罰鍰。1060411

(中央社)