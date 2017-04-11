藍委提案 騎電動自行車不戴安全帽罰300元

國民黨立委許淑華今天表示，電動自行車不需考照，在逐漸普及的情況下，也導致事故頻傳，所以她已提案修法，明訂騎乘電動自行車未依規定戴安全帽者，將處新台幣300元的罰緩。

交通部在2016年7月起開始宣導自行車騎士強制戴自行車或機車的合格安全帽，同時也承諾研擬罰則；至於電動自行車的部分，交通部在2016年7月開始，也依據道路安全規則，勸導騎乘電動自行車駕駛人，需佩戴合格安全帽。

全台灣使用電動自行車的人口不斷增加，許淑華有鑒於使用者在一般道路上的安全，決定修正道路交通管理處罰條例，新增電動自行車駕駛人未依規定戴安全帽者，處駕駛人300元罰緩。

她也說，電動自行車上路前，應該要先經過登記、領用、掛牌後程序，呼籲交通部應進行相關修法，讓電動自行車的駕駛人可以遵循更明確的規範，以確保自身與道路上其他人的安全。

此外，目前僅二、三輪電動車可合法上路，為配合地方政府發展觀光及管理需要，許淑華也將修法，將觀光景點如關山親水公園、池上伯朗大道等風景區使用的電動輔助四輪慢車，皆可合法上路，讓四輪慢車能行駛在指定的觀光景點，提供遊客服務。1060411

(中央社)