宥勝攜女兒蕾蕾亮相 為童裝代言

剛帶著孕妻與女兒蕾蕾從婚紗之旅返台的藝人宥勝，今天首度帶著蕾蕾到台中市七期一家百貨公司，出席童裝品牌開幕活動，高顏值父女檔，隨即吸引眾多逛街民眾目光。

微風集團於2015年創立的複合式童裝品牌，下午在七期知名百貨公司舉行開幕活動，宥勝與女兒蕾蕾首度一起公開亮相，為這家高端、奢華精品童裝入主台中擔任代言人。

宥勝指出，他平常都讓小孩自由發揮，不要控制小孩的活動，幫小孩打扮是很愉快的事情，也會引發媽媽打扮的能量。

4月份剛好是蕾蕾的3歲生日，主辦單位還為蕾蕾準備了代表品牌識別的旋轉木馬熱氣球造型蛋糕，更邀請2位可愛混血小模特兒伊萊、葛妹一起歡度蕾蕾的生日，現場也安排粉絲與宥勝父女在熱氣球前拍照。1060411

(中央社)