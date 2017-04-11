印尼教育部代表團 東海參訪交流

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為促進高教交流，日前，在教育部國際司交流科帶領下，印尼教育部代表團至東海大學進行訪問交流。

東海大學今天發布新聞稿指出，為促進高教交流，日前，在教育部國際司交流科長陳立穎的帶領下，印尼科研暨高等教育部(RISTEKDIKTI)之首席部長顧問Dr. Hari Purwanto、高等教育機構總司秘書長Dr. Agus Indarjo及萬隆技職大學校長Dr. Rachmad Imbang Tritjahjono一行4人至東海大學訪問。

東海大學由校長王茂駿、副教務長周瑛琪、研發長王立志、理學院長楊定亞、工學院長楊怡寬、國際長顏宏偉、數創學程主任周忠信及印尼境外生代表接待。

東海大學指出，繼去年由東海大學帶隊前往印尼參加台印高教論壇後，第一次在東海接待這3位來自印尼的重量級訪客。

其中的Dr. Hari為去年高教論壇印尼方官方代表，而萬隆技職大學校長Dr. Imbang則是去年論壇的主辦學校，3位來賓對於東海校園的景色與特殊的文教氛圍讚不絕口。

會議中，顏宏偉針對東海大學辦學特色及承辦的印尼台灣教育中心之業務加以說明介紹，雙方也廣泛相互交流意見，研發長王立志也針對東海的創新教育等進行報告。

為深入了解東海大學學術資源，並於校園導覽行程中安排數創工坊參觀，並由周忠信代表解說。過程中互動頻繁，印尼師長對於數創學程均表示興趣及肯定。

除學術交流，為使訪賓對台灣產業有更深一層的認識，東海大學特地邀請漢翔航空工業公司副總經理杜旭純、副處長夏如偉一起參與簡報，會議後並由王茂駿設宴餐敘交流。

印尼訪賓表示，期許透過此機會，加強台印之良好互動關係，並開啟日後更多的合作契機。1060411

(中央社)