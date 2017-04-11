義美高價收購紅藜 契作合作10年

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義美公司與屏東縣原住民農業推動協會今天簽約契作，今年以每公斤新台幣625元收購1萬公斤紅藜，比市價1公斤500元高出許多，將合作10年。總經理高志明表示，是盡企業責任。

簽約儀式在三地門鄉馬兒部落舉行，由義美總經理高志明、屏縣原民特色農業推動協會理事長胡青娥簽約，縣長潘孟安、原民會副主委伊萬‧納威見證。

高志明指出，每一年春耕種水稻，政府就為缺水所苦，甚至鼓勵休耕，這樣的農業政策是不對的，應種耗水量低的雜糧，紅藜、小米、樹豆雜糧3寶非常適合原住民區種植，但是偏偏進口雜糧價格又比台灣低約1/2，對於台灣的農業和環境保護是負面的，因此義美才決定跳出來盡企業社會責任。

高志明說，30多年前，義美曾經契作收購紅豆失敗，所以這次才會想用高出市價許多的價格來收購，只要把這個價格講清楚，就能幫助耕作者，避免被打壓，未來也將以公開透明的價格收購契作原鄉小米、樹豆。

潘孟安表示，3年前在原民會支持下，由工業技術研究院執行「原鄉特色生態釀產業及科技農業示範區推動計畫」，在三地門、霧台、瑪家、春日及獅子5個原鄉部落成立紅藜栽種示範區，面積共3公頃，年產量約1000至1200公斤，預計今年栽種面積將擴增到100公頃。

潘孟安指出，1年多前他曾親自拜訪高志明，希望能採購屏東優質農產品，透過公司加工製造，行銷全世界，創造農民更多收益，感謝義美公司讓屏東紅藜產業跨出成功的一步。

胡青娥表示，目前5處示範區生產的紅藜數量根本不夠義美收購量，歡迎更多原鄉農民加入種植紅藜的行列。1060411

(中央社)