唾篩快可立超商取貨 20分鐘篩愛滋

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統計顯示高雄市每年約增300名愛滋感染者，如果對自己健康有疑慮者，現在有更隱密的唾篩方式了。高雄市衛生局表示，拓增54個取貨點，網購後於超商取貨，20分鐘就能見分曉。

小偉大學畢業，在入伍前3個月發生不安全性行為，擔心自己健康狀況，從高市府衛生局彩虹逗陣聯盟臉書得知唾篩計畫訊息，用簡便隱密的篩檢方法購買試劑，在家自我檢查後發現初步篩檢結果陽性，在衛生局輔導協助轉介就醫，目前健康狀況良好。

衛生局今天在元成診所宣傳「檢驗愛滋Quickly守護健康真Easy~唾液擴大篩檢」，鼓勵對感染愛滋有疑慮者，透過現場取貨或網購試劑，即可以唾液自我篩檢，只要20分鐘就能了解自己是否感染。

衛生局說，去年9月到12月底共販售350劑，回收登錄162件，篩檢結果有3件呈HIV陽性反應，已經衛生局協助轉介就醫治療。

衛生局指出，目前高雄市HIV陽性反應人數有3996例，平均每年以200到300人的比例成長。

高雄市擴大推廣試劑發放，透過衛生局、衛生所，結合雄健康厝邊合約診所、人和藥局等54處人工服務發放，另於陽光酷兒中心、夢想家咖啡店、驛站等處設自動販賣機，民眾也可就近運用超商取貨，方便自我快速唾篩。

有需求者於指定地點支付新台幣200元取得唾篩試劑，篩檢結果於期限內登錄即可獲退費。計畫預計執行到12月15日或試劑發放完畢。1060411

(中央社)