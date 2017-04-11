長官拜佛 陸下屬送金佛行賄貪汙被重判

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中國大陸湖南省株州縣唐姓前民政局長任職7年間，陸續向中共株洲縣委王姓前書記行賄人民幣逾60萬元，其中包括2尊黃金打造共12萬元的佛像。唐男日前被判處8年半的有期徒刑。

湖南瀟湘晨報報導，2007年下半年，唐男透過關係求官，先找上時任王姓書記的尹姓妻子打通關係。2007年10月，在王男關照下，唐男順利升任株洲縣民政局長。

報導指出，由於唐男知道王某信仰佛教，先是購買1座價值1萬餘元的黃金釋迦牟尼佛像，送給王男作為生日禮物；2010年2月，唐男與王姓夫婦商量後，在珠寶店訂製了1座價值11萬餘元（約新台幣50萬元）的黃金菩薩像。

為此，在王男包庇下，唐男的兒子在2011年以「碩士研究生」的名義，不用考試就進入株洲縣委工作，進而擔任王男的秘書。然而，唐男兒子直到2012年6月才取得碩士學位，進入株洲縣委工作時並不符合單位可以免試的條件。

報導說，經過調查，唐男從2008至2015年間，除贈送2尊共12萬元的佛像給王男外，還贈送價值數十萬元的購物卡，累計行賄超過60萬元。

為彌補這些送禮的耗費，唐男擔任民政局長後就利用各種名義用公款報銷，累計非法侵占公有財物近50萬元。

報導提到，唐男日前由湖南省婁底市婁星區法院依行賄、貪汙罪，判處有期徒刑8年6個月，並處以人民幣35萬元的罰金。1060411

(中央社)