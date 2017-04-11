保生大帝聖誕 上千壽桃堆成台灣吸睛
台南市學甲慈濟宮慶祝主祀神明保生大帝1039歲聖誕，今天以1039顆壽桃堆放成台灣的形狀，象徵天佑台灣；同時號召千人循古禮三拜九叩，場面相當熱鬧。
今天的祝壽大典由學甲慈濟宮董事長王文宗主持，民進黨立委陳亭妃、台南市議員謝財旺、侯澄財、李退之等人都出席參與。現場湧進上千名信徒，以古制行三拜九叩大禮。還有學甲13庄頭的小學藝陣表演。廟方還用1039顆壽桃堆出台灣造型，吸引不少目光。
王文宗表示，今年廟方特別準備1039顆壽桃向保生大帝祝壽，並堆排成大型台灣地圖形狀，象徵保生大帝仁醫濟世，護佑台灣。典禮完成後，就把壽桃發送給信徒，希望大家闔家平安。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。