保生大帝聖誕 上千壽桃堆成台灣吸睛

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台南市學甲慈濟宮慶祝主祀神明保生大帝1039歲聖誕，今天以1039顆壽桃堆放成台灣的形狀，象徵天佑台灣；同時號召千人循古禮三拜九叩，場面相當熱鬧。

今天的祝壽大典由學甲慈濟宮董事長王文宗主持，民進黨立委陳亭妃、台南市議員謝財旺、侯澄財、李退之等人都出席參與。現場湧進上千名信徒，以古制行三拜九叩大禮。還有學甲13庄頭的小學藝陣表演。廟方還用1039顆壽桃堆出台灣造型，吸引不少目光。

王文宗表示，今年廟方特別準備1039顆壽桃向保生大帝祝壽，並堆排成大型台灣地圖形狀，象徵保生大帝仁醫濟世，護佑台灣。典禮完成後，就把壽桃發送給信徒，希望大家闔家平安。1060411

(中央社)