疑債務糾紛 男子機捷A4站遭4男打破頭

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新北市35歲彭姓男子今天下午3時許和友人相約在機場捷運A4新莊副都心站時，突遭4名男子持手指虎毆打頭部，造成頭部撕裂傷，當場血流如注，警消獲報後趕緊將他送醫，幸好彭男意識清楚，就醫後已無大礙。4名男子行兇後逃逸無蹤，警方現正追緝凶嫌下落，並朝傷害罪偵辦。

被害彭姓男子表示認識行兇男子，指雙方有債務糾紛，警方現正調閱監視器積極追緝凶嫌下落。

(中時)