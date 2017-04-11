土耳其南部發生市區爆炸案 疑似恐攻
土耳其媒體萬能網路電視(evrensel webtv)報導，土耳其南部迪亞巴克爾市(Diyarbakir)發生疑似恐怖攻擊的巨大爆炸，造成附近多棟建築物的受損，目前已知有數十人受傷，其中一人勢較重。
路透社(Reuters)報導，據當地警方說，該起爆炸事件接近市警局的警車修理場，因此有可能是針對性的恐怖攻擊事件。迪亞巴克爾市是土耳其人與庫德人的混居地，長期以來一直不平靜。
這個週日，土耳其將要舉行一場具爭議的全國性公投，與總統埃爾多安的擴權有關，顯然造成許多庫德人的反抗，埃爾多安在上任後，多次與庫德人有衝突，他曾經大批逮補庫德族議員，也曾經發動戰機攻擊境外(敘利亞)的庫德族武裝陣地。
此處最大的庫德武裝團體是庫德工人黨(PKK)，庫德工人黨30年來一直以激烈武裝手段做為抗爭，發起過多次爆炸案，因此該黨在國際上被許多國家和組織列為恐怖組織，包括美國、北約和歐盟。
(中時電子報)
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