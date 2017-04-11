林邊通訊訊號差 消保官：不應要消費者承擔

林邊河濱公園的「高抗災通信平台」即將拆除，連同6家通信業者也撤離，卻傳其中2家訊號變弱，讓消費者憂心權益受損。（周綾昀攝）

屏東林邊鄉設置於林邊河濱公園的「高抗災通信平台」，是為林邊鄉防災通訊而建，但也有中華、遠傳、台哥大等6家電信業者在此設天線，不過合約到期加上平台將拆除，導致民眾訊號不佳，卻傳解約仍須付違約金，消保官則駁，不能轉嫁給消費者。

2012年行政院莫拉克風災重建推動委員會，為預防災害發生時通訊中斷，建議國家通訊傳播委員會在林邊鄉設立高抗災通信平台，林邊鄉公所表示，目前有中華、遠傳、台哥大、威寶、亞太、大同6家業者設置天線，且每月僅收40元租金。

但居民認為，每次去運動就會看到基地台，感覺「很不健康」，鄉代主席吳冬白表示，基地台設置之初民眾都不知情，後來發現基地台離住家進且還在民眾運動熱點的河濱公園，造成反彈。

為此公所去年底召開公聽會，現場表決一致要拆除，並通知業者不再續約，經協商延期至今年4月底拆除，6家業者陸續拆除設備，但其中2家電信訊號明顯變弱，民眾憂心消費權益受損。

「是業者自行拆除，不應轉嫁到消費者身上。」屏東縣府消保官吳清宜指出，根據電信法，若是業者因素，造成電信不穩定甚至無法提供服務，消費者可申請減少月租費，甚至消費者終止合約，轉至其他訊號較佳的通訊公司，也免繳納違約金，因為「這不是消費者所造成」。

吳清宜說，目前尚未有消費者提出林邊通訊不佳問題，但經了解狀況，其中1家訊號減弱的通訊公司強調，並無違約金，是綁約手機的扣抵減免費用，若收訊品質受影響，願降低月租費，也願依定型化契約按比例扣除減免金額，縣府也會通知NCC來做評估處置和持續向業者溝通。

(中時)