楠梓戶政「童萌會」 新住民媽媽說故事

高市楠梓戶政「童萌會」，請新住民媽媽說故事、玩童玩。（吳江泉攝）

印尼籍媽媽講童話故事及童謠。（吳江泉攝）

高雄市楠梓區戶政事務所企劃「新住民媽媽說故事、玩童玩」活動，今（11）日楠梓戶政擠進35名幼兒園大班的小朋友，為了聽印尼籍媽媽講童話故事及童謠，菲律賓籍媽媽教玩童玩。透過歌謠、玩童玩及品嘗異國點心的互動方式，讓孩子們從小認識多元文化，尊重及接納「不同」背景的同儕，為拓展國際視野，培育全球化人才，向下紮根。

楠梓戶政所今年「戶政童萌會」，特別邀請來台19年的印尼籍媽媽徐菁瑩及孩子，一起來為小朋友介紹印尼文化及語言，講家鄉的童話故事「聰明的鼷鹿」及童謠「123我全部都愛」，並提供印尼點心讓小朋友品嘗。其間，小朋友聽故事時，有的入神，有的表情疑惑，因為印尼籍媽媽的國語有「印尼腔」啦！

來自菲律賓籍的黎莎如波媽媽，教玩菲律賓童玩「杯子遊戲」，童玩不分國界也沒有語言的隔閡，過程中小朋友直呼好玩、有趣，從說唱遊戲中，讓孩子們進一步認識異國文化及風俗，從小培養相互尊重與接納的胸懷。

今天特別帶孩子來參加楠梓戶政「童萌會」的印尼籍高愛卡及陳芮兒夫婦表示，高雄的戶政單位真是用心，不用到戶政所就可利用手機辦理身分證掛失真方便，且可以讓孩子聽到自己家鄉的童話故事，真的很感動。

楠梓戶政所主任許鳳蘭表示，國人常常期待新住民儘速融入在台的生活，適應本國的風俗民情，卻忽略了自我學習如何包容異國文化，接納不同國度的宗教信仰。本次活動的目的，是希望藉由學習、互動的過程，讓小朋友體會與不同國籍媽媽的同學，聚在一起學習是多麼新奇有趣，可以進一步認識多國文化與風俗，學習接納「不同」，從小培養國際觀，並培育為「新南向政策」的小種籽，成為拓展台灣最經濟直接的管道。

(中時)