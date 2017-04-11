健康飲食DIY「型男主廚來我家」 明在草屯商工

我要評比

草屯商工定12日下午邀請電視節目健康2.0首席國宴主廚雷議宗，進行食物烹調技巧教學，讓與會者了解食物特性、營養素含量及烹調過程應注意衛生安全事項，並介紹有機堆肥，推動校園蔬果種植，讓學員了解低碳飲食對環境的重要性。

草屯商工指出，現代人對健康飲食概念提升，但如何「買的安心、烹調用心」，才能吃的放心又健康，該校為讓教職員工及學生從基本對食物的認知到如何烹煮保留營養成份，在美食入口的那一刻，能了解到底吃進多少無知的熱量？

明天活動將分3階段，第1階段現場教學，由國宴主廚3道國宴菜色(茄汁牛丸洋風燒、烏金飄香米粉絲、紅麴醬燒元寶蹄)料理，教授烹調技巧，搭配由駐校營養師解說食材內容營養及熱量計算教學。

第2階段分組DIY，完成1道指定料理，現場由國宴主廚互動式指導教學。

第3階段進行評分競賽，由國宴主廚、校長及學務主任，獲選組每人可得「在地蔬食一把」，以提倡環境教育低碳飲食。

校方並指出，該校除依規嚴格把關校園飲食，校長黃國軒並帶領健康促進團隊伙伴學務處學務主任、主任教官、衛生組長、營養師及護理師，拍攝系列健康宣導海報(每日1萬步、天天5蔬果、用眼3010、預防登革熱、空氣品質…等)，張貼在校園各處，並由營養師編製「午餐飲食知多少」及「午餐飲食衛生安全」等宣導影片，讓教職員工及學生享受在健康氛圍的校園，能有正確的飲食概念，選擇正確的健康體位新生活。

(中時)