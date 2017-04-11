印尼教育部代表訪東海大學 盼開啟合作契機
促進高等教育交流，印尼科研暨高等教育部多位官員，在台灣育部國際司交流科陳立穎科長的帶領下，到東海大學進行訪問交流，他們對於東海校園的景致與特殊的文教氛圍皆讚不絕口，也盼藉此開啟雙方合作契機，為南向政策奠定基礎。
該交流團包括印尼科研暨高等教育部(RISTEKDIKTI)之首席部長顧問Dr. Hari Purwanto、高等教育機構總司秘書長Dr. Agus Indarjo及萬隆技職大學校長Dr. Rachmad Imbang Tritjahjono等一行四人，東海則由校長王茂駿、副教務長周瑛琪、研發長王立志等人及印尼境外生代表接待，雙方進行交流與研討。
在參訪中，東海大學國際長顏宏偉針對辦學特色及承辦之印尼臺灣教育中心之業務加以說明介紹，雙方也廣泛相互交流意見，印尼代表並參觀東大數創工坊，對於數創學程表示興趣及肯定。
東大指出，為讓印尼代表對台灣產業有更深的認識，特別邀請漢翔航空工業公司代表參與簡報，印尼方面也期許透過此機會，加強台印間的良好互動關係，並開啟日後更多合作契機。
(中時)
關鍵字：印尼
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