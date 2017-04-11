鐵窗睡的床 泰源監所「兄弟」打造的
「大哥」睡的床，監所「兄弟」打造的！法務部今年推動監所1人1床政策，位於台東縣東河鄉的泰源技訓所生產的白鐵器具，品質一流，目前包括宜蘭、八德的監所，需要的床都是泰源所鐵工廠弟兄們打造，由於必須趕在今年6月前完工，讓鐵窗裡的兄弟們忙翻天。
近年監所超收情況日益嚴重，收容人平均分配空間越來越小，進而造成睡眠擁擠現象，客滿時，有人要打地舖，為了穩定囚情，法務部長邱太三提出「1人1床」計畫，要讓受刑人「人人有床睡」，並列為國是會議重點。
泰源技訓所所長林志雄表示，該所鐵工廠生產的白鐵製品包括烤肉架、燜雞桶、環保金爐、花架等等，名聞遐邇，其中，燜雞桶每年熱銷500個。
林志雄說，泰源技訓所配合1人1床獄政改革，除了本所需求以外，也接下宜蘭監獄、八德外役監鐵床訂單，宜蘭要38組6人上下舖鐵架、八德外役監更一口氣訂90組2人上下舖鐵架，預計6月前要全部完工，因人力有限，不敢再接單。
強盜案判刑17年的劉姓收容人，在鐵工場工作已經11年，他說，當時對鐵工完全陌生，2年後獨立打造戒門，很有成就感，現在已是師傅級，這次能為其它監所的收容人服務，一定會打造出穩固、舒適的床。他很慶幸能在泰源所學得一技之長，對自己的技術更是信心滿滿，1年半後即將出獄，可靠鐵工維生。
(中時)
關鍵字：泰源技訓所
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