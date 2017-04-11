屏議長公開站台，勸進吳敦義選總統

屏東縣議長周典論（左）公開力挺吳敦義，代表國民黨角逐2020總統大位。（林和生攝）

對於支持者勸進角逐總統大位，吳敦義並未正面回應。（林和生攝）

國民黨主席選戰打得火熱，宣布參選的前副總統吳敦義今日南下屏東向黨員拉票，屏東縣議長周典論全程陪同，周更透露，先前有多位參選人透過關係希望尋求他的支持，但自己都未鬆口答應，如今公開表態挺吳，就是希望對方答應2020總統大選，帶領國民黨重返執政。

周典論語氣激動的說，國民黨現在作為在野黨，根本就不像在野黨，連一點監督的能力都沒有，民進黨執政令國人失望，作為在野監督卻似不聞不問，所以他很灰心，直到吳敦義透過電話聯絡，但他話說在前頭，如果吳願意挑戰2020總統大位，他願意義不容辭來「摻」這場主席選舉。

周典論認為吳敦義資歷完整，只有他挑大樑，國民黨才有機會重新執政。吳敦義對此則未鬆口，僅強調若當選黨主席，2018及2020大選，會用公平、公正、公開方式，挑選最優秀、最有可能當選的人來競選，對於自己是否參選，他則未正面回應。

(中時)