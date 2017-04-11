希臘怪胎大三元 公鹿放眼NBA東區老5
密爾瓦基公鹿今天在NBA本季例行賽主場最終戰獲勝，「希臘怪胎」安特托昆博拿下本季個人第3次大三元，目前在東區戰績排名第6的公鹿，仍有機會搶下第5的席位。
安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）賽後笑開懷與球迷合影留念，甚至把新球鞋丟往觀眾席大放送。
安特托昆博攻下10分、11籃板及10助攻，率公鹿以89-79擒服夏洛特黃蜂。
公鹿本戰勝出後，例行賽戰績42勝39負，在東區季後賽至少取得第6種子的地位，且仍有希望進一步衝上第5種子。
公鹿將繼2009-10年球季的46勝36負後，再次例行賽勝率過半。公鹿3月1日時距離五成勝率還有7勝，如今卻能晉級季後賽，這是NBA3年來的第2次。
亞特蘭大老鷹目前以42勝38負排在東區第5，目前領先公鹿僅0.5場勝差，公鹿仍有機會搶走東區第5席次。1060411
(中央社)
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