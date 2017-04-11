法大選明星馬克宏 名留新版權威字典

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在今年法國大選中備受關注的政治明星馬克宏，被認為是有望勝出的人選之一，法國新版權威字典今年將破例收錄他的名字。

「巴黎人日報」（Le Parisien）報導，羅伯字典出版社（Dictionnaires Le Robert）6月將上市的2018年版圖解字典中，會收錄馬克宏（Emmanuel Macron）和社會黨（PS）籍候選人阿蒙（Benoit Hamon）的名字。

根據報導，政治人物的名字要收錄在這套字典中，必須位居要職、擔任主要政黨主席，或在總統大選中取得10%以上的得票率，但馬克宏和阿蒙尚未滿足上述條件。

他們的名字被破例收錄的原因，主要是馬克宏在這屆大選中鋒芒畢露，「令人無法忽視」；而阿蒙則是因為贏得初選，代表社會黨參選。

至於其他主要候選人如瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）、費雍（Francois Fillon）和梅蘭雄（Jean-LucMelenchon），他們的名字早已收錄在字典中。

羅伯字典出版社成立於1951年，專門出版法語字典，每年更新詞條，以「小羅伯字典」（Le Petit Robert，暫譯）最為人所知。1060411

(中央社)