法大選明星馬克宏 名留新版權威字典
在今年法國大選中備受關注的政治明星馬克宏，被認為是有望勝出的人選之一，法國新版權威字典今年將破例收錄他的名字。
「巴黎人日報」（Le Parisien）報導，羅伯字典出版社（Dictionnaires Le Robert）6月將上市的2018年版圖解字典中，會收錄馬克宏（Emmanuel Macron）和社會黨（PS）籍候選人阿蒙（Benoit Hamon）的名字。
根據報導，政治人物的名字要收錄在這套字典中，必須位居要職、擔任主要政黨主席，或在總統大選中取得10%以上的得票率，但馬克宏和阿蒙尚未滿足上述條件。
他們的名字被破例收錄的原因，主要是馬克宏在這屆大選中鋒芒畢露，「令人無法忽視」；而阿蒙則是因為贏得初選，代表社會黨參選。
至於其他主要候選人如瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）、費雍（Francois Fillon）和梅蘭雄（Jean-LucMelenchon），他們的名字早已收錄在字典中。
羅伯字典出版社成立於1951年，專門出版法語字典，每年更新詞條，以「小羅伯字典」（Le Petit Robert，暫譯）最為人所知。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。