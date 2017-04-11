金曲歌王黃立行退出歌壇！認老早就不想唱了
42歲黃立行2005年曾奪下第16屆金曲獎最佳國語男演唱人獎，近年來他與大陸才女導演徐靜蕾交往，把重心放在演員工作，多年未出新輯，今(11日)陸媒專訪黃立行，他坦言早就決定退出歌壇，「3、4年前我就不想唱了。」
據《南都娛樂周刊》報導，黃立行最近接拍徐靜蕾執導新片《綁架者》，少在媒體前露面的他，常被以為引退演藝圈，他則覺得自己屬於「放飛」狀態，游離在演藝圈邊緣，許多藝人總會開微博和粉絲交流，但黃立行不喜歡，虧說：「吃飯前先拍個照發微博，女生無所謂，男生做就比較想打人。」
至於這幾年到底忙什麼？黃立行說他一直在學習，偶爾做做生意、投資，因為沒出現在新聞版面，大家就覺得他好像沒做事，他直言不一定要靠娛樂圈吃飯，「我很幸運，到一個程度，不想工作也可以。」
黃立行也強調，自己並非是有錢到不行，但他了解什麼是「夠」，有足夠的錢給爸媽和自己過活，知道自己不需跑車、飛機，他不想限制自己，如今接工作全靠興趣，黃立行說：「我已經快43歲了，只剩下什麼40年了嘛！我沒必要做這些我不想做的事，包括唱歌。」
(中時電子報)
關鍵字：黃立行
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