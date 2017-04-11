同機乘客還原現場 反駁受害華裔男很「好鬥」

三名航警衝上機把人強拉出機艙。(圖/Facebook/Audra Bridges)

同機乘客克拉森還原現場。(圖/影片截圖)

美國聯合航空(United Airlines)硬將乘客拖下飛機事件越演越烈，聯航不僅因要讓自家員工上飛機，而誇張趕付費乘客下飛機，而且在事後第一時間發出的聲明中，還避重就輕不肯正面對整起事件處裡不當解釋，又在給員工內部信中指責被拖下飛機的乘客「具破壞性又好鬥」，而據同機的乘客表示，當時受害乘客跟大家的反應是一樣的，肢體上並沒有強烈抗拒，而且是一名「貼心的男人」，而他也不懂聯航怎麼會讓事情升級成如此暴力的事件。

據CNN報導，和受害乘客同機的乘客克拉森(John Klaassen)表示，自己是一名老師，在事發之前有和受害乘客說話，他坐在自己後面，還跟一旁自己的學生坐在一起聊天，當聯航的員工上前對他說他必須下機時，自己還建議他可以打給律師，而和受害乘客同行的是他的妻子，坐在三排後面的另一邊，還說他是一個非常討人喜歡而且貼心的人。

聯航CEO姆諾茲（Oscar Munoz）給航空公司內部信中也曝光了，當中稱員工只是「遵循正常程序」，並指責是這名受傷的乘客不願配合還提高音量，員工在和乘客接觸幾次後，他持續反抗而且越來越具破壞性且好鬥。而克拉森被問及舊他現場所見，認不認同姆諾茲這項指責，他表示當受害乘客被通知要下機後的反應很正常，「當時他很好，就像我們其他人一樣，只是有一點震驚」，也說事情不如他們說的那樣，他並沒有肢體上的反抗，只是跟聯航員工說：「我是一名醫生，我明天有病人，我是不會下飛機的」。

受害乘客在衝突中衣服被扯亂、眼鏡脫落、嘴巴還撞到鮮血直流。(圖/美聯社)

克拉森也表示，他明白聯航有權力叫乘客下機，但是他們竟然不願意提高補助的金額，這會讓其他人跳出來說要自願下機，它們提供的補助金也不是現金，是只能拿去抵聯航機票的折用券，事實上並不會造成聯航的損失，機上的人都沒想到事情會變得這樣暴力，而當航警上機時，並沒有人來和乘客協商，他們就只是將人拖下去而已。而他也稱這件事很恐怖，當你花錢買了機票，卻還要被航警拖下去，這讓他以後不會考慮再坐聯航。

(中時電子報)