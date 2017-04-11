林佳龍爭取中央增設資深調解委員 30年可得「總統獎」
台中市調解績效名列全國第一！市長林佳龍去年8月在行政院會向中央提案增設「資深調解委員總統獎」獲中央回應，今年起，服務年資滿30年以上的資深調解委員，將獲頒總統感謝狀，對他們的無私奉獻表達最大肯定。
法制局長陳朝建表示，依據現行法務部《鄉鎮市調解績優人員獎勵要點》規定，服務年資滿20年者，由行政院頒發行政院長獎，但對於服務年資滿30年以上的資深調解委員，並無進一步獎勵措施。
台中市各區調解會調解委員，長期義務執行調解業務及協助民眾排解糾紛，近3年台中市調解件數每年均逾2萬多件，調解成立案件經法院核定比率高達99.2%。
陳朝建指出，調解減少興訟，有賴各區資深調解委員的努力與經驗傳承，如豐原區主席鄧季春、西屯區主席劉常吉、北區主席黃戍生及神岡區委員蔡海龍等人，擔任義務調解委員已逾40年，累資調解成功案例達上千件，長年造福鄉里，並均曾獲頒「行政院長獎」。
林佳龍要求法制局研提具體方案，向法務部、內政部建議增設「資深調解委員總統獎」，日前經中央採納並由內政部辦理實施計畫，將自今年起，頒發總統感謝狀予服務年資滿30年以上的資深調解委員，以表達政府對於資深調解委員的肯定與感謝。
陳朝建說，台中市積極讓中央看到市府與委員的努力，順利爭取設置此獎項，他也感謝中央採納建議，這是對調解委員努力奉獻的最大鼓舞。
(中時)
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