李明哲遭拘留 陸委會：人可能在廣東珠海

張小月11日召開國際記者會表示，針對李妻赴陸遭註銷台胞證無法探視丈夫，就人道立場表達強烈抗議。（郭吉銓攝）

行政院大陸委員會主委張小月11日召開國際記者會，望陸方重啟聯繫。（郭吉銓攝）

行政院大陸委員會主委張小月（見圖）。（郭吉銓攝）

行政院大陸委員會主委張小月（見圖）。（郭吉銓攝）

陸委會主委張小月（中）下午召開國際記者會時表示，有訊息李明哲可能在廣州、珠海，但仍無法求證。（記者陳建瑜攝）

（17：41更新）民進黨黨工李明哲遭大陸拘留一事，陸委會今(11)日召開記者會發表聲明，指出會積極協助李明哲早日回到台灣。

陸委會主委張小月表示，此事是牽涉到人民基本權利，兩岸應該早日溝通對話來加以解決。陸委會認為認為涉及人民基本權利和人身安全的事件，兩岸都應該最優先處理，不應該用政治理由干預阻擾。對於對岸在事件發生後始終拒絕回應，張小月表達嚴正的抗議跟不滿，呼籲中國大陸不應該再漠視我方的訴求，雙方應該盡快就這件事情溝通對話。

而大陸到現在都沒有透過官方對外說明逮捕李明哲的案情，他被留置的地點、也沒有依照兩岸共打協議，讓事件更加複雜，陸委會再度呼籲中國大陸盡快對外說明真相跟案情，盡快公布李明哲被限制人身安全的地點，讓家屬探視。然而在兩岸聯絡過程中，中國並沒有給予正面答覆。

記者問及陸委會對民間團體及掮客的看法，張小月表示，現在有一些其他的人再接觸，李太太告訴他們說，她唯一相信的是政府管道，也就是陸委會跟海基會。張小月重申，想要幫助的人一定很多，但只有陸委會海基會的管道，才是正式的管道，相關的訊息也才是有權威性的，其他管道無法查證。像是有很多訊息說李明哲人在廣州、珠海，但都無法查證。所以正式的管道是很重要的。

張小月最後表示，如果中國大陸還不趕快回應，會對兩岸情感有非常大的傷害，在兩岸關係的發展也是不利的，因為大家都在看，這麼基本、人道的訴求，卻都沒辦法告訴大家理由。

(中時電子報)