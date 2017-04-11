佛心老闆 鼓勵員工休息2小時 健走兼公益

「左腳右腳經典泡腳會館」，體恤員工平日工作勞累，鼓勵每月固定兩次健走。（柯宗緯攝）

董事長張德明（後排右二）親自為民眾按摩。（柯宗緯攝）

「左腳右腳經典泡腳會館」今天在農16公園，免費幫民眾按摩做公益。（柯宗緯攝）

左腳右腳經典泡腳會館，體恤員工平日工作勞累，鼓勵每月固定兩次健走，全勤還有獎金可領。（柯宗緯攝）

左腳右腳經典泡腳會館，體恤員工平日工作勞累，鼓勵每月固定兩次健走，全勤還有獎金可領。（柯宗緯攝）

健走做公益，員工還有獎金領，真有這麼佛心的老闆？高雄市擁有4家分店的按摩名店「左腳右腳經典泡腳會館」，體恤員工平日工作勞累，鼓勵每月固定兩次健走，讓員工休息2小時，順道敦親睦鄰免費幫民眾肩頸舒壓10分鐘，今（11）日下午4點在農16公園舉辦「愛心公益按摩活動」，董事長張德明還大方祭出獎金，鼓勵全勤參與員工。

在南台灣有多個據點的左腳右腳經典泡腳會館，特別從4月起，每月辦理2次健走活動，鼓勵同仁及民眾走出戶外、擁抱健康，活動當天同步提供10分鐘肩頸舒壓按摩嘉惠民眾。4月第一場今天下午4點至6點在農16公園（鼓山區神農路、龍德路）舉行，錯過的民眾可以參與4月25日場次，時間同樣是下午4點到6點。

「左腳右腳經典泡腳會館」董事長張德明表示，現代人工作壓力大，身心靈經常處在緊繃狀態，經過專業師傅巧手推送，有效緩解痠痛不適，尤其讓銀髮族備感窩心。經過專業師傅，巧手精細按摩，臉上也紛紛露出笑容，其中75歲的李媽媽說，本來肌肉緊繃，身體酸痛，按摩10分鐘後，整個身體都放鬆下來。

張德明說，休館2小時讓員工放假，店內沒營收，甚至加碼豐沛的健走獎金，期許帶給同仁身心平衡與未來發展性，創造良好的工作氛圍，預計今年將辦10餘場，這種「健走兼做愛心」想法，也讓工作夥伴直呼：「幸福超有感」。

(中時)