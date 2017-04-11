龍德跆拳道隊 蟬聯21年縣長盃冠軍
苗栗苑裡鎮龍德家商跆拳道隊近年參賽成績優異，這次苗栗縣縣長盃跆拳道一舉包辦社會組男、女子團體組雙料金牌，也是連續21年來在縣長盃大放異采，指導教練王界仁也是校友，對於培養學弟妹相當用心。
王界仁表示，龍德跆拳道成軍21年，縣長盃比賽是學子的基礎賽事，從去年底開始，頻繁的友誼賽、移地訓練等，讓選手有更多對戰的機會，以戰代訓既有效率也有效果。
跆拳道隊員數28人，這次縣長盃一舉抱回11金、6銀、5銅等獎牌，競賽成績亮眼，也讓選手建立不少信心，今年高一才接觸跆拳道的蕭人瑋則是因為跆拳選擇龍德，他表示，久聞校隊的厲害，希望跟著練拳也可以出國比賽。
目前讀高一美容科的謝旻瑾家住台北，孤身一人南下就讀學跆拳道，學習跆拳不到2年，這次也拿下社會女子組八量金牌，體驗勝利的滋味。她對高中生涯規畫很有自己的想法，希望把跆拳道踢好、美容科的課程也能掌握，同時精進2專長。
王界仁當年也是龍德家商跆拳隊選手，高中時期曾連3年獲得苗栗縣金牌，2008年回龍德家商任教後，接掌龍德家商跆拳隊兵符後，誓言要維持苗栗縣第一強隊，為跆拳運動在偏鄉扎根。
(中時)
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