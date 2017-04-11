柯P談李明哲事件 籲大陸盡快說清楚

台灣NGO人權工作者、民進黨前黨工李明哲，日前赴大陸遭拘留，至今失聯逾23天。台北市長柯文哲今赴議會施政報告，藍綠議員均要求，柯應利用6月雙城論壇幫助李明哲。柯強調，不該拖到那時候，人權是基本價值，大陸應盡快說清楚，「關人家要有理由」，現在這樣謠言滿天飛更糟糕。

李明哲事件近期引發關注，台聯黨議員陳建銘問柯，台北上海雙城論壇6月登場，柯要不要公開呼籲大陸，釋放李明哲，否則就不參加今年雙城論壇。柯首度表態說，大陸應該出來說明清楚，到底是怎麼回事，這問題不能拖到6月。

國民黨議員厲耿桂芳也說，這是不分黨派的問題，現在中央對李明哲事件束手無策，柯文哲跟大陸互動佳，應有具體表示。柯文哲坦言，現在到底發生什麼事，大家都不清楚，大陸的每個動作，兩岸人民都在看，大陸常抱怨為什麼花錢讓利，台灣人還是把大陸列為不喜歡的國家，問題就在這裡。

柯文哲強調，大陸要關人也要有理由、有證據，他已經表明態度，大陸要盡快說明清楚，減少雙方的疑慮，兩岸關係才能變好，否則現在謠言滿天飛更糟糕。

(中時)