百年土地公廟佔用國有地 黃國書尋解套

立法委員黃國書（右二）邀集國有財產署、市府及區公所等單位協調，希望能幫中興里百年土地公廟解套。（馬瑞君攝）

台中市西區中興里福德祠鄰近草悟道，廟內刻有「壬子」年石碑，顯示其歷史悠久，但因佔用國有土地，屢遭國有財產署通知須繳交使用補償金。立法委員黃國書今天邀集國有財產署、市府及區公所等單位協調，希望能幫百年土地公廟解套，找出變通方法，在尊重民間信仰與有效管理國有土地之間取得平衡。

中興里長何富保表示，從他就任以來，就一直為解決福德祠違法接水和接電問題奔波，為了取得土地使用權，多次向國產署表達合法承租意願，不僅專程北上取得航照圖，甚至翻遍福德祠，才找到可以證明其悠久歷史的石碑，卻仍不為主管機關所認可。

黃國書指出，國內許多歷史悠久的福德祠最早都只是由信眾在田野間以簡易的石塊或磚頭堆砌起來，由於先民未必有國有財產的觀念，導致日後廟方面臨佔用國有土地問題。

黃國書說，主管機關必須通盤檢討，放寬承租國有地的標準，尤其是中興里福德祠那塊刻有「壬子」年的石碑，足以證明至少於民國元年就已存在的事實。

他說，即使退而求其次，改依現有資料認定為民國61年，也符合國有財產法須證明於民國82年7月21日前就有使用事實的「82721」條款。

國有財產署指出，如果無法出具航照圖、水電繳費單或申裝日期、門牌初編等時間證明文件，可由當地區公所出具使用時間證明來代替便可申請承租。西區公所表示願配合辦理，請中興里福德祠籌備處來函申請即可。

(中時)