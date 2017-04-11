韓樂團Hyukoh將發表華語歌曲 備受關注

南韓著名搖滾樂團Hyukoh所屬經紀公司透露，Hyukoh將於24日推出第一張正規專輯「23」。新專輯收錄韓中英語混合歌曲，其中一首華語歌曲「萬里」備受關注。

南韓「體育東亞」今天報導，Hyukoh由在中國大陸長大的吳赫（Oh Hyuk）擔任隊長兼主唱。他曾在KBS電視台音樂節目「柳熙烈的寫生簿」中演唱過鄧麗君的「甜蜜蜜」，讓現場聽眾頗感訝異。

Hyukoh將於24日發表首張正規專輯「23」，回歸闊別2年半的歌壇。

Hyukoh正規專輯「23」的主打歌為「Tomboy」，收錄曲目有：「Burning youth」、「Tokyo Inn」、「皮夾克」、「2002世界盃」、「Jesus lived in a motelroom」、「萬里」、「Die alone」、「指定席」、「Simon」、「Paul」和「Surf Boy」等12首歌曲，是一張充滿Hyukoh獨特個性曲風的專輯。

專輯中除了韓語和英語歌曲外，一首名為「萬里」的華語歌曲也十分引人矚目。

Hyukoh是2014年5月成立的4人組獨立樂團，憑藉獨特和不拘一格的音樂，在獨立樂界成為最熱門新生樂隊。Hyukoh於2014年和2015年先後發行「20」和「22」兩張EP，吸引歌迷追捧，成為人氣樂隊。

Hyukoh演出MBC王牌綜藝「無限挑戰」，展現綜藝感令歌迷驚喜，並於去年獲得第30屆韓國金唱片獎最佳搖滾樂隊獎。

Hyukoh還曾應邀參加日本Summer Sonic、香港Clockenflap Music Festival、中國大陸Strawberry Music Festival等，在亞洲頗具知名度。1060411

(中央社)