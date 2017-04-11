陝西秦嶺採礦破壞生態 面積逾3千公頃

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大陸央廣網報導，中央第六環境保護督察組去年底對陝西省展開環境保護督察並於今天報告意見。意見指出，秦嶺地區採礦採石破壞生態情況嚴重，生態破壞面積達3500多公頃。

中國大陸中央人民廣播電台今天報導，2016年11月28日至12月28日，中央第六環境保護督察組對陝西省展開環境保護督察。經中共中央、大陸國務院批准，督察組11日向中國共產黨陝西省委員會、陝西省人民政府說明。

中央第六環境保護督察組表示，陝西重點生態區域環境破壞較為嚴重。根據2016年衛星遙感監測數據分析，區域270多處礦山開採點中，有60%以上存在違法、違規問題，生態破壞面積達3500多公頃。

督察組指出，目前秦嶺地區違法、違規採礦採石行為雖依法強制停止，但資源整合、有序退出、生態恢復等任務仍然艱巨。

督察組舉例，藍田縣東山麻岩礦、大岔溝花崗岩礦和戶縣栗峪石料礦均位於秦嶺限制開發區，雖未取得西安市秦嶺生態環境保護管理機構准入手續，但兩縣國土資源局於2014年前後仍違規向3家企業頒發採礦許可證。1060411

(中央社)