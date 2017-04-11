張景森批三環三線 張其強開火論戰
新北市府發言人，新聞局長張其強今天表示，行政院政務委員張景森如果認為新北市的捷運三環三線，是所謂的「浮濫」，請他建議行政院停止後續推動。
張其強表示，就事論事，如果誠如張景森在臉書上所說捷運三環三線是所謂的「浮濫」、是所謂的「負擔不起」、是所謂的「沒有實際需求」，「請張政委公開建議行政院，停止三環三線後續推動」。
張其強說，若如此，也請利用這次公聽會的機會，邀請專家學者，一起討論所有的「軌道建設」申請內容，是否「浮濫」、是否「有無實際需求」？是否只是政黨為了明年的選舉，進行地方綁椿。
張其強表示，新北市政府針對這次「前瞻基礎建設計劃」所提出的項目，都是以新北市的未來發展，400萬市民的共同需要，根據基層提報需求，從下而上，完整規劃。
他說，有關軌道建設部分，不論是捷運環狀線二期，萬大中和樹林線，及汐止民生線，甚至都已經通過中央的可行性評估，至於所謂「象徵性動工」，新北市府歡迎包括張景森政委在內，隨時都可以到淡海輕軌，安坑輕軌，三鶯線的施工現場，為辛苦的施工人員加油打氣。
張其強表示，至於張景森約見各地方縣市，討論前瞻基礎建設計劃，新北市府也希望張政委辦公室能公佈通知各縣市開會的時間。因為，新北市府與台北市府一樣，遲遲等不到開會通知，也根本不確定，會不會找新北市開會。新北市府只是在媒體上看到高雄、台南、台中、桃園滿載而歸的新聞。
張景森今天下午在臉書上發文，「這幾個月行政院和國發會陸續邀請全國縣市首長，前來討論前瞻建設計劃。唯一受邀而不出席的首長，就只有朱市長一人。」1070411
(中央社)
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