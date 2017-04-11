香氛潑水節 緬甸八大生肖浴佛祈福

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2017新北市潑水節將於16日在中和華新街舉行，以「幸福香氛˙花現新北」為主題，秉持節水概念，採總量管制供水。透過「香氛水霧裝置」，營造幸福香氛氛圍空間。

新北市政府文化局今天邀請全國民眾到中和區華新街歡度不一樣的東南亞新年。

新北市是許多新住民居住及工作城市，市府文化局表示，為紓解大家思鄉情懷，特別舉辦潑水節。今年潑水節加入嶄新元素，依個人出生日劃分八大生肖祈福區，讓習慣傳統生肖的台灣民眾耳目一新。

市府歡迎民眾祈福、浴佛，體驗最道地的緬甸祈福儀式。現場還提供祈福卡，也打造東南亞特色紫檀花車，提供傳統服飾讓民眾穿搭拍照，體驗濃濃異國風情。

特色造型灑水設施，是潑水節重頭戲。因應水情，往年的噴水水柱，將改為水霧裝置，並沿襲潑水節在水中加入香水的方式，帶給大家全新的感受。

此外，取水設施也採取定時補水，及人工管理方式，降低活動用水，也兼顧新住民祈福過新年的願望。

除各式結合東南亞風味的主題潑水區，現場有2000份道地「南洋美食」，及的1000瓶木瓜牛乳，提供民眾免費品嚐。

還有南傳佛教高僧灑淨祈福、藝文團隊表演，及各種多元文化闖關體驗活動。抽獎最大獎為泰國以及緬甸來回機票各1張，讓幸運民眾可以親自飛去泰國及緬甸，享受快樂的東南亞假期。

「2017新北市潑水節」同步辦理「多元文化主題書展」、「東南亞文化交流活動」系列活動，無論是料理教學、主體講座、電影欣賞、城市導覽等，都可讓民眾深度認識東南亞文化。 1060411

(中央社)