情侶同年同月同日生 販毒賣槍同時被抓
雲林縣一對同年同月同日生的情侶，因涉嫌販毒、改造黑槍出售，被警方同時查獲，其中3把改造槍枝經鑑定具殺傷力，由警方移送法辦。
警方指出，蔡姓男子、謝姓女子情侶檔，都是民國68年11月4日出生。其中謝女因毒品案被法院判處有期徒刑1年1個月，因未到案服刑，由雲林地檢署發布通緝。
雲林縣警察局刑事警察大隊今年1月間接獲線報，得知蔡姓男子除了販毒為業外，也在網路上購買槍枝零組件，經加工改造後，再以每把新台幣3萬至5萬元價格出售。
警方於是組成專案小組進行跟監、埋伏、蒐證，發現蔡男藏身在斗六市明山路一間套房內，昨天持搜索票前往查緝，利用蔡男外出販毒返回之際，將他與女友一舉成擒。
專案小組在蔡男、謝女住處查獲一級毒品海洛因26.7公克、二級毒品安非他命30.25公克，以及具殺傷力的改造手槍3枝、子彈13顆、槍枝改造工具一批。
謝女向警方供稱，她因毒品案遭通緝，由於害怕被警方查獲，平時都待在3坪大的套房內，飲食起居全由男友供應，她坦承與男友一起販毒，對於自己足不出戶，仍被警方查獲甚表無奈。
警方偵訊後，全案依毒品危害防制條例、違反槍砲彈藥刀械管制條例將2人移送法辦，並擴大追查2人持有的毒品及槍枝來源。1060411
(中央社)
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