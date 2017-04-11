卡在兩名邱女間 童仲彥：卡住的是電梯
無黨籍台北市議員童仲彥被週刊爆與邱姓嫩妹同遊峇里島，今天赴議會質詢時遭媒體包圍，由於他等電梯時被問及是否卡在邱主任與邱女之間，童情急下竟答「卡住的是電梯」。
日前遭民進黨開除黨籍的童仲彥，歷經毆妻風波、又在媒體前高調向服務處主任邱惠美高調示愛後，今天又被週刊爆出在清明連假時，與一名同樣姓邱的嫩妹同遊峇里島，而邱女也在臉書上發布以「Bali賤人的畢業旅行」為名的29張照片，引起軒然大波。
童仲彥今天赴台北市議會質詢，中場休息時遭媒體重重包圍，記者詢問這名女子身分、換新眼鏡是否想換形象、之前為何否認出國時，童仲彥一共回答5次「謝謝關心」後便去如廁。
離開廁所後，童仲彥準備搭乘電梯前往辦公室，未料電梯遲遲未到，這時媒體詢問「議員你現在是不是卡在邱主任跟同遊峇里島的邱女之間」，童仲彥一時情急，竟回答「卡住的是電梯」，引起現場媒體一陣大笑。
童仲彥也說，已經回應妻子李秀環的律師函，會持續與她溝通。至於是否會影響中正、萬華區選情，童則不語，快速走進電梯。1060411
(中央社)
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