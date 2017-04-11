莫蘭蒂毀2部落 永久屋12日動工

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去年莫蘭蒂颱風土石流半毀台東紅葉、愛國蒲2部落，在各界支持下，2部落永久屋12日動工。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 106年4月11日

去年莫蘭蒂颱風土石流半毀台東紅葉、愛國蒲2部落，在各界支持下，2部落永久屋12日動工。

去年9月間，莫蘭蒂颱風造成延平鄉紅葉部落和大武鄉愛國蒲部落部分住家摧毀。居民願意採「離災至最近原部落之安全適宜土地、離災不離村」模式，蓋永久屋。

在財團法人佛教慈濟慈善事業基金會、財團法人賑災基金會及中央部會大力協助下，永久屋將於12日動土。

未來將提供紅葉部落50戶鋼筋混凝土結構家屋及愛國蒲部落47戶雙併鋼構綠建材家屋，分別安置紅葉部落族人計224人及愛國蒲部落族人計158人，給予族人使用居住，使部落族人今後有安全溫馨的住所。1060411

(中央社)