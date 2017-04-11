聯航超賣趕亞裔乘客 陳建州直呼太誇張
美國聯合航空公司（United Airlines）超賣機位，為了空出位置給機組人員，強迫一名亞裔乘客下機，動用航警硬將他拖離座位。藝人陳建州在臉書上分享新聞，直呼「太誇張」。
美國聯合航空公司（United Airlines）超賣機位，為了空出位置給機組人員，強迫一名亞裔乘客下機，動用航警硬將他拖離座位，今天在社群媒體引發網友憤慨譴責。
台灣藝人「黑人」陳建州也在臉書上轉發這則影片，直呼「這真的太誇張了！」。藝人穆熙妍也在臉書分享這則新聞，質疑聯航這樣對待一名69歲的長者適合嗎？「先不說『隨機』選到一對亞裔夫妻的機率是多少，也不講人家正當持有機票，明天要開刀，就算他是個流浪漢第二天沒事做，航空公司給4萬，他不下機也不能強迫啊」。
穆熙妍也質疑趕乘客下機的正當性，「所以航空公司就可以打人？下次理由是什麼，外型不好看」，網友也回文，認同穆熙妍的說法。1060411
(中央社)
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