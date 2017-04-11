畜牧糞便資源化 環署最高補助5000萬元
環保署今天表示，為了讓小型畜牧場畜牧糞尿能夠資源化利用，削減排放到河川的污染、清淨空氣的品質，只要大型畜牧業者協助小型業者處理，最高可領取新台幣5000萬元補助。
行政院環境保護署今天召開「協助小型畜牧場糞尿資源利用 環保署有補助」記者會。
根據環保署統計，目前全國養2000頭豬以下的小型畜牧場占93.8%，並沒有足夠誘因自行設置厭氧發酵及沼氣發電設備。
為了要推廣小型畜牧業的豬隻、牛隻的糞便都能夠資源化利用，只要大型畜牧業擴大設置厭氧發酵及沼氣發電設備，並收集處理2000頭豬以下小型畜牧場的畜牧糞尿，且資源利用率75%以上者，就可得到環保署補助。
環保署說，大型畜牧業者協助小型畜牧場200頭豬或50頭牛的糞尿，就可領取新台幣100萬元補助，最高則可領取5000萬元。
環保署估計，民國107年至108年共投入2億元辦理補助，預計集運處理4萬頭豬糞尿，每年發電200萬度、減少4萬公噸二氧化碳當量，及有機污染量110萬公斤。
畜牧糞尿資源化利用有3種途徑，厭氧發酵沼氣用來發電，沼渣沼液作為農地肥分使用；畜牧糞尿依農業事業廢棄物再利用管理辦法進行再利用；經處理至符合放流水標準，經水污染防治許可核准後，放流水作為澆灌的水資源利用。1060411
(中央社)
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