金城武周冬雨月底來台 陳綺貞甜唱喜歡你

影星金城武與周冬雨主演新片「喜歡你」，男神加「反差萌」組合掀起話題，兩人確定於月底來台會影迷。今天也公布電影主題曲MV，歌手陳綺貞清新獻唱，詮釋純愛感情。

愛情電影「喜歡你」講述周冬雨飾演的「顧勝男」性格迷糊，卻是身手超強酒店廚師；面臨失去愛情與工作的雙重危機，她遇上金城武飾演的財團總裁「路晉」，對方個性毒舌自大，打算收購酒店之際，意外被顧勝男的美食打動，兩人因而展開脣槍舌戰的感情角力，在「喜歡你」與「討厭你」情愫間拉扯。

該片由電影「七月與安生」一手打造，男神金城武與影后周冬雨「反差萌」組合掀起話題，確定將連袂於月底來台跟影迷相見歡。電影主題曲由歌手陳綺貞演唱，歌詞為中國大陸作家韓寒譜寫，空靈嗓音加上文學感濃厚歌詞，整支MV散發濃濃文藝氣息。

日前男女主角現身中國大陸首映會，金城武被問到吻戲時，表示「喜歡你」沒有吻戲，卻能傳達甜蜜的感動，周冬雨卻秒回，「我明明記得初版劇本裡有一場感情爆發激吻的橋段，後來不知道為何被刪了」，兩人從戲裡鬥嘴到戲外，逗趣互動讓粉絲直讚超萌。

周冬雨戲中演出鬼靈精魚干女，本人演戲也常不按牌理出牌，苦了和她對戲的金城武，金城武卻坦言非常羨慕對方，「她是憑感覺演戲的類型，雖常即興演出，但效果都比預期的還要好」。

「喜歡你」5月5日在台上映。1060411

(中央社)