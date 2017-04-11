力挺研考會主委 柯文哲：目前找到最好的

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台北市議會今天開議，有議員認為醫界出身的研考會新任主委王崇禮不適任，市長柯文哲力挺說「這是目前找到最好的主委」。

台北市議會下午舉行第5次定期大會，柯文哲率局處首長列席備詢。柯文哲施政報告前，遭藍綠議員杯葛，有洪健益、王鴻薇多名議員不滿意研考會新任主委，以及北市府爭取前瞻計畫不力。

柯文哲施政報告前，針對議員質疑提出說明，他先提到王崇禮，表示認識王崇禮10幾年，要跟議員保證這是目前能夠找到最好的研考會主委，他說，王崇禮擔任過台大醫院副院長、醫療事務室主任以及台大醫院雲林分院院長等職務，資歷豐富。

柯文哲說「雲林算是比較複雜的地方」，王崇禮還能把雲林分院績效變得更好，並成為雲嘉南醫療重鎮，所以當研考會主委絕對沒問題。

有議員提到施政報告中未說明大巨蛋、世大運、單一且自住房地稅、立院換地等案，柯文哲說，因這些議題較複雜，會到黨團報告或安排專案報告，議員總質詢時也會詳細說明，「這不是一張幻燈片就可說清楚」。

行政院日前公布前瞻基礎建設計畫，北市多項未被納入後續作法。柯文哲表示，行政院公布前瞻計畫只是先丟影子，目前還不知道細項，且上午簽公文，確定由副市長林欽榮擔任召集人出席座談會，會積極爭取。1060411

(中央社)