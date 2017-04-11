文在寅安哲秀為拉中間選民 改口挺薩德

最近朝鮮半島安全形勢面臨挑戰，最大在野黨共同民主黨籍總統候選人文在寅和國民之黨籍候選人安哲秀，均對南韓部署「薩德」改變原有的反對立場，表明可考慮在南韓部署。

南韓聯合新聞通訊社報導，在距離5月9日總統大選剩下4週的情況下，呈現「文安」兩強爭霸局面，中間選民成大選關鍵。因此，兩位偏左候選人都為了拉攏中間選民而「向右轉」，以凸顯國防維穩決心。

文在寅今天接受「朝鮮日報」採訪時表示，若北韓繼續用核武發起挑釁並發展核武力量，這有可能促使南韓執意部署「薩德」（終端高空防衛系統，THAAD）。

不過，文在寅也指出，若北韓封存核武重返談判桌，南韓可暫緩部署「薩德」；若北韓完全廢除核武器，就不必在南韓部署「薩德」。

文在寅此前一直主張，是否在南韓部署「薩德」應由下一屆政府決定，且這個問題須獲得國會批准。

報導指出，文在寅選舉對策委員會一位相關負責人受訪時就文在寅的最新發言表示，若北韓繼續發展核武器，南韓謀求一切反制手段是理所當然的。文在寅一貫堅持把這個問題交給下一屆政府的立場。儘管如此，多數觀點認為，文在寅開始轉向支持「薩德」入韓。

另外，安哲秀今天向媒體透露，在國家安全事務中，北韓核問題是重中之重。他將向中國表明要解決北韓核問題須和美國合作。

安哲秀曾反對在朝鮮半島部署「薩德」，最近改變此前的立場，支持「薩德」入韓。安哲秀9日接受媒體專訪時表示，在「薩德」部署進程業已啟動的情況下，承諾執政後取消部署，不是一個總統候選人應有的作為，總統有責任履行國家之間達成的協議。

報導指出，去年7月韓美決定在朝鮮半島部署「薩德」後，安哲秀曾表示，「薩德」雖然能增強飛彈防禦力量，但朝鮮半島無核化和南北韓統一之路會更遙遠，得不償失。

有分析認為，兩位總統候選人都修正對於「薩德」問題的立場，是因為高度重視國家安全的南韓中間選民成為本屆大選關鍵。

另有分析認為，文在寅和安哲秀高度重視安全事務，一方面是為了拉攏中間選民；另一方面，當前安全事務是最能吸引公眾注意力的焦點。1060411

(中央社)