李明哲案 民進黨籲大陸注意負面效應
針對民進黨前黨工李明哲在中國大陸失聯事件，民主進步黨呼籲中國國家主席習近平應該高度關注此案的負面效應，給予李明哲應有的法律及人道權利，避免兩岸關係更加惡化。
長期關注中國大陸維權議題的李明哲是民主進步黨前黨工、台北文山社區大學員工。他在3月19日自澳門入境廣東省珠海市後，不久便無音訊，至今已24天。
民主進步黨今天發布新聞稿表示，中國大陸官方以國安理由，讓境外人士「被失蹤」的案例，並非僅有李明哲案一起；中國國安部門監控調查，及逮捕範圍的對象，已擴及到外籍人士，諸如美國、英國、日本、加拿大與瑞典等外籍人士都有遭逮捕的案例。
民進黨指出，近年來，中國大陸通過多部國安相關法案，包含反間諜法、國家安全法、反恐怖法與境外NGO境內活動管理法等，擴大了安全部門的實質控制權力。
民進黨表示，中國安全部門漠視人權，拘禁李明哲的行徑，已引發國際許多非政府組織和西方國家的關注，也激起台灣社會的不安與憤怒，讓台灣人前往中國大陸時，對人身安全和自由充滿疑慮，不利兩岸關係的正常交流。
民進黨認為，李明哲案在國際社會將會受到更多、更高的矚目，中國大陸必須正視此一現象可能擴大為國際事件，也將重傷中國大陸的現代化、加深其反民主人權形象。
民進黨強烈呼籲，以黨領政的中國國家主席習近平應該高度關注此案的負面效應，給予李明哲應有的法律及人道權利，並盡速釋放李明哲，避免中國大陸的國家形象和兩岸關係更加惡化。1060411
(中央社)
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